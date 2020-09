Ex de Hulk quebra o silêncio: “Penso que a dor vai arrancar o meu coração”

01:30

Rute Lourenço

Há mais de um ano que o futebolista Hulk vive um relacionamento assumido com a sobrinha da ex-mulher. Ontem, no dia de aniversário de Camila, a ex-companheira do jogador escreveu um longo texto em que fala sobre a grande mágoa pela traição da sobrinha."Acordo e adormeço sem entender porque tudo isso aconteceu comigo. A dor é muito grande, às vezes penso que vai arrancar meu coração. Ela era uma filha para mim", começa por dizer Iran Ângelo, acrescentando que tinha uma confiança cega em Camila. "Ela conhecia minhas fragilidades, inseguranças, dores, medos e tinha o meu amor incondicional. Ela administrava minha vida, e para mim tudo que ela falava era bom, era certo, era ético. Para mim, ela era perfeita em tudo e a ela entreguei o rumo da minha vida. Se eu errei, meu Deus, foi por amar e confiar demais." Com a traição, Iran diz que sepultou "uma filha em vida".A ex-mulher de Hulk falou ainda sobre a dor que a sua irmã vive por estar no meio de uma situação que opõe duas das pessoas que mais ama na vida e diz que entende que a irmã tenha a necessidade de se reaproximar da filha.n