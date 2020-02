'Ex' de Hulk reage à troca de alianças do craque com a sobrinha: "Deus permite a tempestade"

Depois de vários meses de polémica, Hulk decidiu finalmente assumir o amor pela sobrinha da ex-mulher, Iran Ângelo.Uma dor sem fim para a família de Camila, que não aceita esta relação. A mãe da jovem colocou-se do lado da irmã na guerra familiar e Iran Ângelo revela que tem procurado ajuda divina para superar esta fase.Depois de o casal assumir o amor, Iran usou as redes sociais para deixar uma mensagem., escreveu.Depois do divórcio, Iran deixou a China, onde vivia com o jogador e regressou ao Brasil para recomeçar uma nova vida. No entanto, assume que as coisas não têm sido fáceis.A mãe de Camila, irmã de Iran, é das pessoas que mais têm sofrido com a polémica e já foi várias vezes hospitalizada por não aguentar a pressão.