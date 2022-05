'Ex' de Johnny Depp acusa ator de procurar droga na sua vagina

Amber Heard

Foto: Reuters



Uma pessoa que "era o amor da sua vida", mas que se "transforma numa coisa horrível" por causa das drogas e do álcool. É assim que Amber Heard, que começou na quarta-feira a ser ouvida no tribunal do condado de Fairfax, no estado da Virgínia, no processo de difamação movido por Johnny Depp, define o ator. Amber recordou mesmo o episódio da festa de noivado, quando Depp desapareceu para o andar de cima para se drogar com o pai.A atriz emocionou-se várias vezes e afirmou ser "doloroso" recordar o sofrimento passado ao lado do ex-marido. Um dos episódios mais dramáticos que diz ter vivido ocorreu durante umas férias, quando Depp começou "uma busca" por drogas nas suas partes íntimas. A atriz reforçou que o artista se transformava perante os efeitos de álcool e drogas. "Ele desmaiava no próprio vómito, perdia o controlo do corpo... Toda a gente limpava o que ele sujava, eu limpava o que ele sujava. Este homem perdeu o controlo dos movimentos intestinais e eu limpava o que ele sujava...".Dawn Hughes, especialista em violência interpessoal, foi a primeira testemunha de defesa a falar. "Quando o senhor Depp estava alcoolizado ou drogado, atirava-a para a cama, rasgava-lhe as roupas e tentava ter sexo com ela. Houve vezes em que ele a forçou a fazer-lhe sexo oral quando estava chateado e outras formas de domínio para tentar ter controlo sobre ela."Depp exige 47,2 milhões de euros de indemnização por se sentir difamado com as acusações de violência doméstica.