'Ex' de José Fidalgo ameaça processá-lo por mostrar a filha nas redes sociais

José Fidalgo

12 abr 2021 • 17:54

"Assim sendo, solicita-se e aguarda-se, encarecidamente, a retirada das publicações para que a mãe não seja forçada a recorrer às vias judiciais para a devida responsabilização dos intervenientes que teimem em assumir estas condutas irresponsáveis que violam os direitos legais e constitucionais da menor sob a sua tutela".



, começou por referir, exigindo que José Fidalgo apague a publicação.

Na passada segunda-feira, 5 de abril,, que completou sete anos, nas suas redes sociais tendo partilhado com os seguidores fotografias raras com os filhos. Quem não gostou desta atitute foi Nádia Nóvoa, mãe da menina, que enviou um comunicado às redações, onde se mostra indignada com o facto do ator ter mostrado a filha sem a sua autorização e ameaça-o com um processo.Mesmo com as exigências de Nádia Nóvoa, o ator mantém a publicação nas suas redes sociais.