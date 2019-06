Ex de Lady Gaga de olho em Irina Shayk

Irina Shayk voltou ao grupo das solteiras depois de se separar de Bradley Cooper.Segundo a imprensa internacional, Lady Gaga poderá ser a culpada pelo fim do romance, devido à química que desenvolveu com o ator desde o filme ‘Assim Nasce uma Estrela’, que protagonizaram.No meio de toda a polémica, Irina foi agora surpreendida com um ‘gosto’ de Christian Carino, de 50 anos, ex-noivo de Lady Gaga, numa fotografia sensual que partilhou nas redes sociais.Na publicação, a modelo russa surge em fato de banho no meio da natureza, e parece que o ‘ex’ da rival não conseguiu ficar indiferente às suas curvas.Recorde-se que Lady Gaga e Christian Carino separaram-se em Fevereiro, depois da estrela pop o acusar de ser extremamente possessivo e controlador.