Ex de Luciana Abreu afastado das filhas desde fevereiro

Daniel Souza está a viajar pela América do Sul com a nova companheira. Para a semana deverá assinar o acordo de divórcio.

06:00

Daniel Souza, o ex-companheiro de Luciana Abreu, não vê as filhas, Amoor e Valentine, de dois anos, desde fevereiro. O guia turístico tem estado a viajar pela América do Sul com a nova namorada, Judith Suarez, enquanto as gémeas permanecem em Cascais com a atriz.









O antigo amor de Lucy, que quando está em Portugal vive no Porto, optou não ir buscar as filhas durante o confinamento e depois acabou por ir viajar. Nas redes sociais já mostrou ter passado pelo Equador, em abril, pela Colômbia, em junho, pelo Havai, em agosto, e regressou à Colômbia em setembro.

O antigo casal tem várias questões pendentes em tribunal, incluindo o divórcio, que deverá ser assinado na quarta-feira. No entanto, a guarda das duas filhas já está decidida, sendo que Daniel fica 15 dias com elas e Lucy outros 15. Recentemente, o tribunal estipulou que o guia turístico tem que pagar uma pensão de alimentos de 230 euros por cada filha, valor abaixo do pedido pela atriz.