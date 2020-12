'Ex' de Luciana Abreu faz tabu sobre acusações Cantora acrescentou novos dados ao litígio com Daniel Souza e acusa-o de a ter obrigado “a ter relações sexuais contra a sua vontade”

'Ex' de Luciana Abreu faz tabu sobre acusações

05 dez 2020 • 22:39

A guerra entre Luciana Abreu e Daniel Souza está para durar. Prestes a concluir o processo de divórcio do pai das filhas Amoor e Valentine, a atriz deixou o guia turístico à beira de um ataque de nervos ao acrescentar novos dados ao litígio entre ambos. Desta vez, a estrela da SIC faz graves acusações ao ex-companheiro. "A pessoa que moveu o processo [Luciana] diz ter sido vítima de múltiplas violações por parte do ex-companheiro. Vem descrito que as violações tinham como objetivo a prática de relações sexuais contra a sua vontade. Os acontecimentos descritos na adenda aconteceram no período em que viviam juntos", revelou uma fonte próxima a uma publicação semanal, sublinhando que há mais afirmações polémicas. "A acusação alega que o réu [Daniel Souza] consumia substâncias ilícitas na casa que partilhavam. Vem explicado, no texto que chegou à juíza, que fazia ‘bolinhos de droga’ para depois consumir."



As indiretas de Daniel

Para já, Daniel Souza prefere manter o silêncio sobre as novas acusações de que é alvo por parte da ex-companheira. No entanto, nos últimos dias tem utilizado as redes sociais para partilhar frases e mensagens sobre "destruição" e "culpabilização". "Engoli em seco tudo o que estava a ser lançado em mim por pura insatisfação pessoal. Não morri. Sobrevivi, cresci e aprendi a ganhar tempo ao invés de ficar a tentar ganhar o apreço de alguém que resolveu sabotar-me", lê-se numa das várias mensagens deixadas por Daniel na sua conta de Instagram.

Além do divórcio, Luciana tem por resolver as questões patrimoniais com Daniel Souza, bem como o processo de violência doméstica. A demora nos processos em curso levantou a possibilidade de Daniel se mudar para Cascais, para estar mais perto das filhas.

