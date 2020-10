‘Ex’ de Luciana Abreu quer guarda total das filhas Daniel Souza pretende ficar a tempo inteiro com Amoor e Valentine, de dois anos.

Luciana Abreu com Lyonce, Lyannii, Amoor e Valentine

Foto: Direitos Reservados

Luciana Abreu e Daniel Souza estão de costas voltadas e nem quanto à educação das filhas, Amoor e Valentine, de dois anos, se entendem. É que o guia turístico, que atualmente vive no Equador com a nova companheira, quer a guarda total das gémeas e não partilhada, como tinha ficado estipulado.



Foi esse um dos motivos de discórdia na sessão de julgamento que decorreu na quarta-feira, no Tribunal de Cascais. No final, ao contrário do que a atriz da SIC tinha idealizado, não houve acordo e o divórcio não foi assinado. No final, Rui Bacelar, advogado de Daniel Souza afirmou que o seu cliente "gostaria de ficar com as filhas a tempo inteiro".

