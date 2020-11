Ex de Luciana Abreu volta a ver as filhas ao fim de nove meses de afastamento

Daniel Souza regressou a Portugal para estar com as gémeas Amoor e Valentine.

Ao fim de nove meses sem ver as filhas, as gémeas Amoor e Valentine, o ex-companheiro de Luciana Abreu, Daniel Souza regressou a Portugal para estar com as pequenas e não hesitou em registar o momento na sua conta de Instagram: "As minhas gémeas pequenas. Amo-vos", escreveu, mostrando algumas imagens do reencontro emotivo.

Nos últimos meses, o guia turístico tem estado a viajar pela América do Sul com a nova namorada, Judith Suarez. Enquanto isso, as filhas permanecem na casa da atriz, em Cascais.

O antigo casal tem várias questões pendentes em tribunal, incluindo o divórcio e a guarda das filhas. Isto porque o guia turístico quer a custódia total das gémeas e não partilhada, como tinha ficado estipulado.

Sem acordo, o casal volta a encontrar-se no Tribunal de Cascais ainda este mês.