'Ex' de Luisão exibe curvas atrevidas e sem pudores

01:30

Carolina Cunha

Numa altura em que enfrenta uma nova crise na relação com o ex-jogador do Benfica, Luisão, Brenda Mattar faz questão de mostrar o seu lado mais sexy e provocador. Nas redes sociais, a empresária brasileira surpreendeu ao partilhar fotografias de uma produção repleta de sensualidade. "Quando o amanhã chegar, eu estarei por minha conta", escreveu Brenda, de 40 anos, em jeito de recado, mostrando que está sozinha nesta nova fase da sua vida.



Nos últimos meses, a relação da empresária com Luisão, de 42 anos, tem sido marcada por altos e baixos, bem como acusações de traição. O casal tem duas filhas.

