'Ex' de Manuel Marques mantém fotos dos momentos felizes

01:30

Carolina Cunha

Em poucos dias a história de amor de Manuel Marques e Ana Martins sofreu uma reviravolta. Após quase 20 anos de relação, o ator decidiu pôr um ponto final no casamento para viver um novo romance com a atriz Beatriz Barosa, 22 anos mais nova. Apesar da separação, a verdade é que Ana Martins não quis ‘apagar’ o passado ao lado do humorista, e nas redes sociais mantém várias fotografias dos momentos que passaram juntos, principalmente em viagens românticas.Com Manuel Marques, de 46 anos, a refazer a sua vida amorosa ao lado de Beatriz Barosa, de 24, Ana Martins tenta recuperar do desgosto por ver chegar ao fim o seu casamento de longa data, que acabou depois de o ator se ter apaixonado pela colega da telenovela ‘Festa é Festa’, da TVI, que conheceu há cerca de três meses.Recorde-se que Manuel Marques e Ana Martins têm duas filhas em comum: Inês, de 14 anos, e Elisa, de cinco. O divórcio foi anunciado pelo ator através das redes sociais, num texto em que garantia que, apesar da rutura, a amizade entre os dois prevalecia. Devido à polémica instalada, optou por eliminar a publicação.