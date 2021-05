'Ex' de Mariana Patrocínio acusa-a de não dar atenção aos filhos

Se os pais têm guarda partilhada, semana sim, semana não, espera-se que na sua semana estejam presentes para os filhos: eu tenho estado e não faço intenção de mudar. Resta saber se do outro lado a postura é igual ou se destoa por completo. Ando cheio de dúvidas, mas veremos!"

Mateus, de oito anos, Pureza, de sete, e Mariana, de dois.

Os ânimos continuam exaltados entre Mariana Patrocínio e Alexandre Esteves de Oliveira que se separaram ao fim de 10 anos. A rutura foi revelada no início de maio e desde então que o antigo cunhado de Carolina Patrocínio tem recorrido às suas redes sociais para fazer vários ataques à ex-mulher. Esta sexta-feira, Alexandre Esteves de Oliveira voltou a mandar farpas contra Mariana Patrocínio acusando-a de não estar presente na vida dos três filhos que têm em comum., escreveu.A advogada tem-se mantido em silêncio face aos ataques do ex-marido. O facto de a irmã mais velha de Carolina Patrocínio já ter alegadamente reencontrado o amor fez com que Alexandre viesse a público revelar que o processo de divórcio ainda não está concluído.Alexandre Esteves de Oliveira e Mariana Patrocínio são pais de