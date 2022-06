‘Ex’ de Nelson Évora revela ter sido vítima de abuso sexual

01:30

Vânia Nunes

Ana Peleteiro, ex-namorada de Nelson Évora, revelou num programa de televisão espanhol que foi vítima de abusos sexuais por parte de um antigo companheiro.









A atleta, vencedora da medalha de bronze no triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, estava a ser entrevistada por Sindy Takanashi quando assumiu que foi alertada para o que se tinha passado consigo através do testemunho de outra mulher. “Estava a treinar em Portugal e ao ver a entrevista comecei a chorar”, contou, explicando de seguida que o seu namorado da altura ficou sem perceber o que se passava, até que lhe respondeu: “Passei pelo que esta rapariga está a contar e não sabia que era abuso sexual.”

A atleta, que está agora grávida pela primeira vez, revelou que viveu uma “relação de manipulação, muito má e tóxica”. “Mas perceber que a pessoa com quem estiveste te fez isto é pesado. Afetou-me bastante porque, embora tivesse sofrido muito anteriormente, foi um choque de realidade”. Ana Peleteiro não quis revelar a identidade do ex-namorado. Agora, vive uma relação feliz ao lado de Benjamin Compaoré.



PERFIL

Ana Peleteiro nasceu há 26 anos em Riveira, Corunha. É a atual vice-campeã da Europa de triplo salto em pista coberta. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 ficou com a medalha de bronze, atrás de Yulimar Rojas e Patrícia Mamona. No início do mês anunciou que está grávida e por isso falhará os Mundiais de Eugene e os Europeus de Munique.