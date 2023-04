Ex de Pinto da Costa aposta em carreira no futebol

11:03

Fernanda Miranda concluiu na semana passada, com um prestação, o programa executivo de futebol do Sports Law Institute, avança a revista 'Nova Gente'. A ex-mulher de Pinto da Costa tem agora as competências necessárias para superar o exame de acesso à profissão de agente de futebol.A empresária brasileira, de 36 anos, terá de realizar a prova, exigida pela FIFA, até 1 de outubro, para que possa começar a assessorar atletas. A primeira data está marcada para 19 de abril, mas não se sabe se Fernanda Miranda irá realizar o exame nesse dia.A viver em Madrid com o filho mais novo, a empresária trabalha para uma das empresas do antigo futebolista Deco e regressa pontualmente ao Porto. Recorde-se que a empresária foi casada com o presidente portista durante quatro anos e meio. Em 2018, o ex-casal ainda tentou a reconciliação, mas optaram por seguir caminhos separados.