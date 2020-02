'Ex' de Pinto da Costa é o grande apoio da mulher Bibota

Os últimos tempos têm sido de verdadeira provação para toda a família de Fernando Gomes. Depois da morte da filha de Bibota, Filipa, com apenas 32 anos, há duas semanas, os dias têm sido duros.Mas os amigos também têm sido cruciais nesta fase de luto e sofrimento. Alexandra, por exemplo, pode contar com a amiga de todas as horas, a ex-mulher de Jorge Nuno Pinto da Costa Fernanda Miranda.Ao longo dos últimos anos, as duas têm sido a companhia de eleição uma da outra, como comprovam as fotografias que partilham nas redes sociais. E Alexandra Afonso pode agora partilhar experiências sobre a gravidez com a amiga, uma vez que a empresária também espera um bebé, fruto da relação com Miguel Osório.