'Ex' de Pinto da Costa exibe barriguinha de grávida

Ágata Rodrigues e Rute Lourenço

Separou-se de Pinto da Costa para voltar para os braços do ex-namorado, o empresário Miguel Osório, há mais de um ano, e desde então que Fernanda Miranda se dedica em pleno a esta nova paixão. Feliz, a brasileira mudou-se para Angola por amor ao companheiro e há pouco tempo anunciou aos amigos a boa-nova: está grávida pela segunda vez. Até aqui, Fernanda ainda não se tinha mostrado grávida, mas nas redes sociais exibiu a barriguinha, já bem saliente, depois de ter feito um tratamento numa clínica.Apesar de estar a viver em Angola, Fernanda Miranda já fez saber que quer que o segundo filho nasça no Porto. Depois do fim do romance atribulado com Fernanda, também Pinto da Costa já seguiu com a vida sentimental em frente e mostra viver uma fase feliz ao lado da bancária Cláudia Campo, com quem já não esconde a paixão.No entanto, no Porto há quem garanta que Fernanda Miranda continua a ser "uma pedra no sapato" na vida do presidente do FC Porto e que este nunca esqueceu o romance com a brasileira. No entanto, os últimos tempos de casamento entre os dois revelaram-se muito atribulados, com discussões constantes e troca de insultos a marcarem o fim da relação, que durou mais de cinco anos.Curiosamente, também a filha de Pinto da Costa, Joana, assumiu estar grávida na mesma altura que Fernanda Miranda. Recorde-se que, durante o casamento do líder azul-e-branco com a brasileira, Joana sempre se mostrou contra o romance e o relacionamento entre as duas era tenso.