'Ex' de Pinto da Costa separada após ser mãe

01:30

Vânia Nunes

Fernanda Miranda, a ex-namorada de Jorge Nuno Pinto da Costa, está novamente separada de Miguel Osório. De acordo com a revista ‘Nova Gente’, a brasileira de 33 anos e o empresário colocaram um ponto final na relação, apenas cinco meses após serem pais pela primeira vez.O bebé, que tem o nome do pai, Miguel, nasceu em fevereiro, em Guimarães, e o casal parecia estar a viver um momento de verdadeira união depois de se ter reconciliado.Fernanda e Miguel Osório ficaram noivos em 2018, no entanto, acabaram por se separar e a jovem voltou para os braços do líder do FC Porto. Este relacionamento durou pouco tempo e a antiga primeira-dama do clube azul-e-branco deu uma nova oportunidade ao ‘ex’. Nessa altura, foi viver para Angola, onde Miguel é CEO de uma rede de supermercados.Quando engravidou, rumou a Portugal e foi partilhando momentos desta fase feliz nas redes sociais.Ainda de acordo com a publicação, Fernanda Miranda está agora a morar num hotel na zona do Porto, que é propriedade de uma amiga. Com o regresso, retomou contactos antigos na cidade e mostra-se confiante no futuro.