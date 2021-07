'Ex' de Pipoca defende-se: "É mentira que tenha terminado o casamento por mail"

Esta terça-feira,, ex-marido da Pipoca Mais Doce, esteve a responder a várias questões dos seguidores no seu Instagram e colocou um ponto final na história partilhada pela 'ex' de que teria terminado o casamento de 10 anos por email , começou por explicar.garantiu.Sobre o podcast 'Separados de fresco' que Ana Garcia Martins lançou com um amigo, Ricardo Martins Pereira confessou que ficou sentido com a mãe dos filhos por esta ter revelado vários detalhes de como terminou o casamento., afirmou.Pipoca Mais Doce já revelou que estava com uma viagem marcada para as Maldivas com o jornalista para fazerem as pazes, mas nessa altura Ricardo Martins Pereira assumiu o namoro com Sara Veloso . O 'ex' de Ana Garcia Martins confessou que não foi "100% correto" com ela., garantiu.Sobre a entrevista que a Pipoca Mais Doce deu a Manuel Luís Goucha em que deu a entender que se estavam a reconciliar, Ricardo Martins Pereira afirmou que "a entrevista aconteceu no pior dos momentos".Recorde-se que, conforme revelou Pipoca Mais Doce e Ricardo Martins Pereira, a relação terminou em setembro de 2020, quando completaram 10 anos de casamento, mas só em maio é que tomaram a decisão de que se iriam divorciar. A 9 de julho assinaram os papéis do divórcio.