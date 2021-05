'Ex' de Pipoca Mais Doce apanhado em passeio com economista

No passado dia 19 de maio, Ana Garcia Martins deu uma entrevista intimista a Manuel Luís Goucha onde confessou que havia esperança numa possível reconciliação com o ex-marido, Ricardo Martins Pereira., garantiu., afirmou.Esta quarta-feira, a revista 'Nova Gente' divulgou que, economista e modelo de revistas de saúde. A amiga especial do 'ex' de Pipoca Mais Doce partilhou, nas suas redes sociais,. Sendo que no mesmo dia, Ricardo Martins Pereira partilhou um registo num restaurante na Comporta.O ex-marido de Ana Garcia Martins é adepto de um estilo de vida saudável e Sara Veloso também demonstra ter hábitos saudáveis no seu dia a dia. A economista publicou ainda nas suas redes sociais um registo de umAlém disso, os. Num vídeo feito pelo jornalista é possível ver Sara Veloso ao seu lado.A 'Nova Gente' contactou Ricardo Martins Pereira que não comentou esta nova paixão., garantiu.