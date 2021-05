'Ex' de Pipoca Mais Doce assume nova paixão

O antigo jornalista, conhecido como 'O Arrumadinho', partilhou, através das redes sociais, um vídeo a praticar exercício físico onde aparece a trocar um beijo com a nova conquista.Os admiradores do ex-casal estranharam a manifestação pública do 'ex' de Pipoca Mais Doce. Há cerca de uma semana, a influenciadora revelou publicamente, em conversa com Manuel Luís Goucha, que mantinha a esperança em reatar com o companheiro.".Separados e a seguir vidas separadas, Ana e Ricardo continuam em contacto permanente devido à guarda dos filhos, Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois.