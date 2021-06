'Ex' de Pipoca Mais Doce e Jani Gabriel mostram novos amores nas férias

Estas são as. André Santos, conhecido veterinário de Lisboa, conquistou o coração da apresentadora da SIC em abril, depois desta ter terminado o noivado com Rui Porto Nunes. Já o jornalista assumiu o namoro com Sara Veloso, economista, há um mês, quando terminou definitivamente o casamento de 10 anos com Ana Garcia Martins.Jani Gabriel e Ricardo Martins Pereira estão juntos em Riviera Maya, no México, com os respetivos amores, e nas redes sociais são vários os momentos apaixonados entre eles.Esta é a confirmação do namoro, depois de terem sido apanhados, em abril, a terem um jantar romântico , no mesmo mês em que Jani Gabriel apagou todas as fotos em conjunto com o 'ex' , Rui Porto Nunes.Ricardo Martins Pereira colocou um ponto final numa possível reconciliação com Pipoca Mais Doce, ao assumir o romance com a economista Sara Veloso . O jornalista já tinha uma viagem marcada para as Maldivas com a 'ex' quando percebeu que afinal gostava mesmo era da nova namorada.Recorde-se que Jani Gabriel ficou noiva de Rui Porto Nunes em janeiro, ao fim de sete anos de namoro. Mas,. Também, Ricardo Martins Pereira foi protagonista de uma separação polémica, visto que Ana Garcia Martins revelou com detalhes que o jornalista terminou o casamento por mail Longe de polémicas e entregues apenas ao novos amores, Jani Gabriel e Ricardo Martins Pereira mostram-se bem apaixonados com André Santos e Sara Veloso, respetivamente, no México.