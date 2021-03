'Ex' de Pipoca Mais Doce quebra o silêncio sobre a separação: " São fases, momentos, decisões"

Os rumores de que Ana Garcia Martins estava a separar-se de Ricardo Martins Pereira surgiram no final de janeiro. Desde então muito se tem especulado sobre o que terá ditado o fim do relacionamento. O ex-casal não se tem pronunciado sobre o assunto, mas, esta quarta-feira, 24 de março, Ricardo, mais conhecido como Arrumadinho, colocou um ponto final nas especulações e decidiu satisfazer a curiosidade dos fãs sobre o assunto., afirmou garantindo que não vai entrar em grandes detalhes sobre o que levou à rutura com a blogger.Ricardo reforçou ainda que percebe que haja fãs preocupados, mas que muitos comentários que recebe são apenas por curiosidade.Ricardo Martins Pereira acabou por interromper o vídeo ao ouvir a filha Benedita, de dois anos, a chorar.