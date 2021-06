'Ex' de Pipoca Mais Doce terminou casamento por email

A separação de Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira continua a fazer correr muita tinta. No podcast ‘Separados de Fresco’, a blogger explicou que acreditava na reconciliação até ao momento em que o ‘ex’ terminou inesperadamente a relação por email.A rutura aconteceu em janeiro, mas durante os últimos meses o ex-casal manteve o contacto regular. Decidida a salvar o casamento, Pipoca Mais Doce teve uma longa conversa com o ‘ex’ e ambos concordaram tentar a reconciliação, chegando inclusivamente a marcar uma viagem às Maldivas. Mas os planos sofreram uma reviravolta."Nesse dia [da marcação da viagem] eu fui ao programa do Goucha. Falei em reconciliação porque nessa manhã tinha marcado uma viagem romântica. Eu não sou louca, não fui buscar aquilo... Aceitei aquela entrevista e disse de coração que sim, que a reconciliação era uma coisa que eu gostava que acontecesse porque havia essa premissa e porque íamos fazer essa viagem", explicou Ana Garcia Martins. Dois dias depois, terá recebido uma mensagem do marido a pôr um ponto final no casamento. "Ele mandou um email a dizer que afinal já não queria nada daquilo e já não havia reconciliação", contou a comentadora da TVI, que no dia seguinte iniciou o processo de divórcio.Após o email, Pipoca soube, pela imprensa, que Ricardo Martins Pereira já tinha uma nova namorada. "Começaram a sair notícias de que ele tinha outra pessoa (...) ele põe um vídeo a beijar outra pessoa, a assumir publicamente a outra relação", explicou, sem esconder a tristeza por este desfecho."Acho que o que magoou mais não foi haver outra pessoa, foi sentir que aquela pessoa, que durante 12 anos foi o meu melhor amigo e que tinha o dever de me proteger, não o tinha feito", lamentou, referindo-se à postura do ‘ex’, que está a viver uma relação com a personal trainer Sara Veloso. Após as declarações de Pipoca, Ricardo reagiu nas redes sociais: "Não tenho de dar explicações a pessoas que não conheço sobre factos que elas não conhecem."Desde a rutura do casamento que o ex-casal mantém o sistema de guarda partilhada dos dois filhos, Mateus, de sete anos, e Benedita, de três. A guarda das crianças tem sido dividida semanalmente de forma a não comprometer as rotinas das crianças, que são a grande prioridade do casal.Ana Garcia Martins enfrenta mais um momento de dor com a morte do pai. "Hoje despedi-me pela última vez e não consigo imaginar como é que se continua por aqui sem ele, como é que se vive com esta falta insuportável", partilhou esta sexta-feira a blogger, numa emotiva homenagem.