‘Ex’ de Ronaldo é o novo amor de Tom Brady

O amor está no ar entre Irina Shayk e Tom Brady: são

o novo casal-sensação em Hollywood. Em Los Angeles (EUA), o antigo jogador de futebol americano, de 45 anos, foi visto a ir buscar a modelo russa, de 37 anos, ao Hotel Bel-Air. Segundo a imprensa internacional, os dois seguiram cúmplices para a casa do ex-atleta norte-americano, onde terão passado a noite juntos. Já de manhã, a ex-namorada de Cristiano Ronaldo foi vista a sair da casa de Tom com a mesma roupa.





As notícias do relacionamento surgem menos de um ano após Brady e Gisele Bündchen terem anunciado o divórcio. O último relacionamento público de Irina foi com o ator Bradley Cooper.