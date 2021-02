‘Ex’ de Ruben Rua denuncia encontro em casa de modelo

Ao contrário do que muitos chegaram a pensar, Ruben Rua pode ainda não ter esquecido a ex-namorada Amanda Amorim, que esteve em Portugal na última semana. A luso-canadiana viajou para Lisboa e encontrou-se com o apresentador na sua casa, registando o momento de forma discreta, com a captação de uma fotografia, que partilhou nas redes sociais nas últimas horas.









A denúncia de Amanda Amorim captou atenções, numa altura em que se fala cada vez mais de uma relação sentimental entre Ruben e Cristina Ferreira. O tema tem dado que falar e foi já esclarecido pelo manequim nos últimos dias, numa conversa emotiva com Manuel Luís Goucha. “Com a Cristina? Há uma grande relação de amor. Sem dúvida. Tenho de definir o amor?! Tenho de o definir?! É a minha melhor amiga.”

Sobre o encontro com a ‘ex’, o modelo não fez, ainda, quaisquer comentários. Já Cristina parece ter ignorado. Nas redes sociais, a diretora da TVI divulgou várias imagens ao lado do rosto do ‘Vivavida’, onde aparecem muito cúmplices.





Recorde-se, o namoro entre Ruben Rua e Amanda Amorim chegou ao fim no final de maio passado, devido à distância física. A jovem vive no outro lado do Atlântico.





Nos últimos meses, Cristina tem estado cada vez mais próxima do portuense, dando a entender que ambos mantêm uma relação além da televisão.