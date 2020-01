'Ex' deixa Raquel Tavares de coração partido

Raquel Tavares tem estado no centro das atenções depois do emotivo depoimento que deu a Cristina Ferreira, em que assumiu que precisava de se afastar dos palcos.A lutar contra uma depressão, a artista acusa os amigos de não lhe darem o devido apoio, mas segundo o que a ‘Vidas’ apurou, o que tem sido mais difícil de lidar para Raquel tem sido a vida sentimental.Durante muitos anos, a fadista viveu um romance com o cantor brasileiro Xande de Pilares, e chegou mesmo a ser pedida em casamento.Apesar da distância, os amigos acreditam que o artista era uma influência positiva na vida de Raquel Tavares e que foi desde a separação que as coisas começaram a piorar para a fadista., diz uma fonte.A somar à desilusão no amor, Raquel Tavares, de 35 anos, não escondeu também a tristeza por alguns dos seus melhores amigos lhe terem virado as costas.