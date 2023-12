Ex-deputado do PSD muda-se para os EUA António Luís Gomez vive agora em Miami. Mas não esqueceu a música...

António Luís Gomez

01:30

O ex-deputado do PSD e presidente da Câmara de Vila Real de Santo António Luís Gomez, de 50 anos, conhecido por conciliar a política com a música, decidiu mudar de vida e abandonar a política.



“Eu era deputado à Assembleia da República. Entretanto, tomei uma opção de vida, um virar de página.” Agora é CEO de uma empresa norte-americana e está a viver em Miami. Luís Gomez contou no ‘Casa Feliz’, da SIC, que a música continua presente na sua vida. “Tenho uma atividade principal e, enquanto vou tendo tempo, vou compondo e já temos espetáculos marcados para o próximo trimestre.”

Mais sobre