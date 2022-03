Ex do 'rei dos aspiradores' anuncia gravidez Iara Salgado não revela nome do novo namorado. Já tem um filho.

Iara Salgado

Foto: Pedro Catarino

Iara Salgado, conhecida por ter tido uma relação com Matthias Schmelz, o ‘rei dos aspiradores’, está grávida.



"Estou muito feliz e quis partilhar isso mesmo. Arrependi-me do que aconteceu no passado e agora estou bem e preparada", disse, referindo-se ao aborto que fez, fruto da fugaz relação com Gonçalo Quinaz.

