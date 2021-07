Ex-Doce Laura Diogo desmente escândalo sexual com antigo jogador do Benfica

01:30

Carolina Cunha

Passados 40 anos sobre a polémica que envolveu a ex-Doce Laura Diogo e o ex-jogador do Benfica Reinaldo, a cantora falou pela primeira vez do escândalo sexual em que se viu envolvida. Em 1981, a notícia de que a loira das Doce tinha dado entrada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com lesões provocadas por uma violenta relação sexual com o craque das águias, tornou a vida da artista num autêntico pesadelo. Na altura, o hospital fez um desmentido, mas isso não impediu que o boato se espalhasse.Laura acabou por ‘fugir’ para os Estados Unidos, onde ainda vive. Em São Francisco, na Califórnia, trabalha como psicóloga. Quatro décadas após a polémica, garante que nunca conheceu Reinaldo e desmente o incidente. "Nós estávamos em digressão nos EUA e recebemos uma chamada a dizer que, para todos os efeitos, acreditava-se que eu estava no Hospital Santa Maria, que tinha sido sodomizada, que tinha levado vários pontos e que os jornais estavam a falar disso", recordou Laura, em declarações à RTP no âmbito da estreia do filme ‘Bem Bom’. A ex-Doce não esperava que o caso se tornasse tão mediático. "Quando uma pessoa ouve uma coisa assim nunca imagina que vai ter uma repercussão tão abrangente. Mas não foi assim que aconteceu. O boato cresceu fora de todos os limites. Eu nunca conheci o Reinaldo, nem antes nem depois. Ainda hoje não sei quem é", garantiu Laura Diogo. O ex-jogador, por sua vez, nunca se pronunciou sobre o assunto.Ao interpretar a personagem de Laura Diogo no filme ‘Bem Bom’, Ana Marta Ferreira falou com a ex-Doce sobre a polémica que manchou o seu passado. "É um assunto muito delicado para ela mas vai ser abordado no filme. Já estive com ela e perguntei-lhe obviamente sobre o boato. Explicou-me tudo e convido toda a gente a ver o filme para perceberem o que aconteceu." ‘Bem Bom’ estreou esta quinta-feira nas salas.