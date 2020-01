'Ex' Doce Laura Diogo esclarece alegada relação com futebolista Reinaldo

No final da década de 80, a artista viu-se envolvida numa enorme polémica ao ser noticiado que havia sido hospitalizada após ter praticado sexo anal com o atleta luso-guineense., disse em exclusivo ao CM Ana Marta Ferreira, que vai interpretar Laura Diogo e que teve oportunidade de conhecer pessoalmente a cantora., disse a jovem atriz, que privou com artista emigrada há vários anos na Flórida, nos EUA, e ficou a par da verdadeira história que fez correr muita tinta na imprensa nacional durante os anos 80.O filme 'Bem Bom' chega às salas de cinema em junho. A série estreia na RTP1 em setembro.Carolina Carvalho, Bárbara Branco e Lia Carvalho integram o elenco principal, dando vida às restantes integrantes do banda feminina.