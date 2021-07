Ex-Doce troca teatro por vida no campo

Lena Coelho, integrante das Doce, ficou muito emocionada com a estreia do filme ‘Bem Bom’, que revisita as memórias mais marcantes do grupo, expondo alguns dos dramas que viveram nos bastidores.A artista oferece os seus aplausos à realizadora Patrícia Sequeira, destacando que este projeto chegou em boa hora. ", destacou a bomba sensual do grupo feminino, que ficou surpreendida pelo desempenho de Carolina Carvalho., lembrou acerca dos tempos áureos das Doce, que viveram momentos duros, quer pelos preconceitos da época - anos 80 - associados às mulheres, como pelos dramas pessoais que enfrentaram para manter o projeto de pé.O filme ‘Bem Bom’ retrata um momento mais difícil para antiga Doce Lena Coelho: a morte da mãe, a fadista Helena Tavares. Na tela, a progenitora morre no dia em que a filha sobe pela primeira vez ao palco do ‘Festival da Canção’, em 1980. No entanto, o momento foi ficcionado., destacou.A artista revelou-se grata às argumentistas do filme - Cucha Cavalheiro, Filipa Martins e Patrícia Sequeira - por terem explorado as suas origens: o percurso do pai Carlos Coelho e da mãe Helena Tavares. "Este filme deu-me o gosto de ver a minha mãe. Vê-la representada foi muito emocionante."Volvidos mais de três décadas após o término das Doce, Lena Coelho dedicou-se a outros projetos. Teve ainda uma banda durante dois anos, que terminou para se dedicar à sua grande paixão: o Teatro. Criou ainda a versão infantil do grupo feminino, as ‘Docemania’, mas acabou por retirar-se em definitivo da cena musical. "Sobre a ligação com as restantes integrantes das Doce - Fátima Padinha, Laura Diogo e Teresa Miguel - a artista lamenta o pouco contacto. "No entanto, Lena acredita que vai sempre haver um sentimento especial.