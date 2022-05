‘Ex’ e atual de Leandro em guerra nas redes sociais Modelo Sury Cunha está insatisfeita com a prestação do ex-companheiro, o cantor Leandro, no ‘Big Brother’ (TVI).

Leandro é defendido pela namorada Doina Stratulat

06:00

A modelo Sury Cunha está insatisfeita com a prestação do ex-companheiro, o cantor Leandro, no ‘Big Brother’ (TVI), e revela que o filho de ambos, Simão, de nove anos, está traumatizado. “Ele hoje em dia nem sequer quer ver o ‘Big Brother’. Não quer ver o pai. Diz que não vale a pena. Especialmente porque ele lhe prometeu que não ia falar de mim e quebrou a promessa. Quem é que faz isto a uma criança?”, disse à ‘TV Guia’. A atual namorada de Leandro, Doina, já reagiu. “Tomara muitas mães serem tão boas mães como tu és pai.”

Mais sobre

artigos relacionados