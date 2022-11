Ex-empregada acusa bilionário Jeff Bezos de não a deixar ir à casa de banho durante turnos de 14 horas

Mercedes Wedaa, ex-empregada doméstica de Jeff Bezos, está a processá-lo, bem como às empresas que gerem as suas propriedades, acusando-o de a obrigar a trabalhar em condições inseguras e prejudiciais à saúde.A queixosa, que pede uma indemnização de cerca de 9 milhões de euros, diz que trabalhou para o fundador da Amazon durante 18 meses, entre 10 e 14 horas diárias, na sua mansão de Seattle, sem direito a pausas, e sem acesso a uma casa de banho, uma vez que este não permitia que as empregadas circulassem pela casa quando ele estivesse presente.De acordo com o processo, tanto Wedaa como as outras empregadas sofriam frequentemente de infeções urinárias.