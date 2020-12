Ex-funcionário de Trump revela que o presidente usa fralda

ex-funcionário





"Ele [Trump] é incontinente por toda a anfetamina, por toda a cocaína que ele usou durante décadas. Tudo isso tem função laxativa e afeta o seu equilíbrio", explicou Casler.

A relevação foi feita pelo ex-funcionário Noel Casler, que contou num vídeo divulgado nas redes sociais também que Trump costuma ter "descuidos" em público.

Após a derrota nas eleições presenciais contra Joe Biden têm sido revelados muitos dos segredos mais íntimos de Donal Trump.A relevação foi feita peloNoel Casler

Noel contou que viu os "acidentes" acontecerem enquanto trabalhava na versão do reality show com celebridades e afirmou que o assistente de Trump, Keith Schiller, era responsável por mudar as fraldas do então apresentador e garantir que este problema não era motivo de chacota pública.

Neil acrescentou ainda que Donald Trump, de 74 anos, e os seus assessores tentaram manter o "problema" em segredo durante a sua vida poltíca, porém os contornos das fraldas são visíveis em muitos vídeos disponíveis online.



Segundo Neil, os "acidentes" aconteceram pelo menos duas vezes durante o seu mandato.