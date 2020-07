Ex-futebolista João Pinto foi pai pela quinta vez e está prestes a ser avô

02 jul 2020 • 11:40

O antigo craque de futebol João Pinto e a companheira, Ângela Galvão, foram pais de uma menina. Este é o quinto filho do futebolista.

Diana Baía Pinto, de 28 anos, filha do jogador, partilhou a novidade nas redes sociais.

"Bem-vinda, mana", escreveu na legenda da fotografia que divulgou da recém-nascida. Para além de ter sido pai, o jogador está prestes a ser avô, visto que Diana também está grávida de oito meses, fruto do seu relacionamento com Ricardo Silva.

Recorde-se que João Pinto também é pai de Tiago, de 31 anos, fruto do casamento com Carla Baía, assim como de João, de 13, e Diogo, de 10, do seu relacionamento com Marisa Cruz.