Mourad Lamrabatte, antigo jogador do Vitesse saltou de um penhasco com 22 metros de altura.

Mourad Lamrabatte, ex-futebolista holandês do Vitesse, de 31 anos, morreu após ter saltado para a água de um penhasco com 22 metros de altura.Acabou por embater nas rochas antes de mergulhar. O corpo acabou por afundar e só foi encontrado horas mais tarde.O antigo atleta estava de férias com a família em Palma de Maiorca, Espanha. A tragédia ficou registada em vídeo.