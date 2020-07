Ex-guarda costas de Johnny Depp revela que ator agia como ‘Jack Sparrow’ na vida real

Na sequência do processo que Johnny Depp interpôs contra o tablóide britânico ‘The Sun’, que acusou Johnny Depp de espancar brutamente as mulheres, várias pessoas próximas do ator foram chamadas a depor, incluindo seguranças que trabalharam para si.

Rick Wood, um dos ex-seguranças da estrela de Hollywood revelou ao canal australiano ‘9news’ que o ator era obcecado com a personagem ‘Jack Sparrow’ que interpretava no filme ‘Pirata das Caraíbas’. "Ele continuava na personagem, então ele é basicamente Jack Sparrow", afirmou.

O ex-segurança falou ainda sobre a relação turbulenta do ator com a ex-mulher, Amber Heard, afirmando que nunca testemunhou uma agressão. "Eu não conseguia ver isso nele, e na minha indústria, nós sabemos quem agride mulheres e quem não agride", contou.

Para além disso, o ex-guarda costas de Johnny Depp disse que o ator tinha muita paciência para com a mulher e que esta o provocava continuamente.

Quando o casal discutia, a atriz de ‘Aquaman’ fingia fazer as malas e insistia que ia abandonar a casa. "Ela inventava um grande drama de que estava a ir embora, os táxis apareciam, tínhamos que acenar para eles irem embora e depois pegávamos nas malas e estavam vazias. Era tudo para o drama", revelou.