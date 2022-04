Ex-guarda-costas de Mauro Icardi confessa traição com esposa do jogador Agustín Longueira diz que “gostaria de ter tido algo diferente” com Wanda Nara.

Ex-guarda-costas de Mauro Icardi confessa traição com esposa do jogador

01:30

Carolina Marques Dias

A alegada traição de Wanda Nara com o antigo guarda-costas, Agustín Longueira, continua a dar que falar. Nas redes sociais, a mulher de Mauro Icardi negou que tenha sido infiel ao jogador do Paris Saint-Germain. “Não preciso esclarecer que tudo não passa de uma mentira. Eu não sou esse tipo de pessoa ou mulher. Nunca fiz uma coisa dessas”, escreveu.



Já Agustín Longueira, em entrevista ao programa argentino ‘A la tarde’, confessou a sua paixão pela modelo argentina. “A Wanda é uma mulher muito atraente e confesso que gostaria de ter tido algo diferente com ela. As duas vezes que estivemos sozinhos, principalmente no elevador, foram minutos muito longos…”, afirmou o segurança, que foi despedido por Icardi na sequência dos rumores do seu envolvimento com a modelo durante uma viagem à Argentina.



Casamento resiste

Mauro Icardi e Wanda Nara mostram-se indiferentes aos rumores da alegada traição e, nas suas redes sociais, continuam a partilhar momentos apaixonados. O casal, que está junto desde 2013, tem duas filhas em comum: Francesca e Isabella.

Mais sobre