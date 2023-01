Ex-jogador do Barcelona visto a sair de festa em casa de Shakira

Indiferente a todas as polémicas com Gerard Piqué, Shakira organizou uma festa em sua casa para celebrar o sucesso da música ‘Bzrp Music Sessions #53’, dedicada ao fim da relação com o ex-companheiro e a traição deste com Clara Chía.Além dos amigos da artista, de 45 anos, a festa contou com a presença surpreendente de uma figura do FC Barcelona, onde Piqué, de 35 anos, jogou de 2008 a 2022.O antigo craque holandês - o filho, Justin, joga atualmente no Valência -, foi fotografado a sair da mansão de Shakira. A relação próxima da artista com Kluivert não era conhecida e causou alguma surpresa.Apesar de os ex-jogadores não se terem cruzado na equipa, a presença do holandês na festa gerou controvérsia em Espanha.