Ex-Just Girl revela luta contra depressão

Após o final da banda, a artista viu-se a braços com as suas emoções. Entrou num processo difícil que a marcou para sempre

Kiara Timas tornou-se uma referência para crianças e jovens com a participação na quinta e sexta temporadas de ‘Morangos com Açúcar’, entre 2007 e 2008. DEm 2010, terminou. A artista que ficou sem chão., assumiu, agora, num relato emotivo, sublinhando que viveu momentos duros. "Tentei durante anos ‘automedicar-me’, mas depois percebi que só atenuava e depois vinha com mais força".Volvidos mais de dez anos após o término da girlsband, Kiara, de 36 anos, é hoje outra mulher, mais segura e confiante. Continua ligada à música.