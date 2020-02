'Ex' locutora da Rádio Comercial sofre aborto espontâneo

Catarina Miranda, ex-locutora da Rádio Comercial, surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar que sofreu um aborto espontâneo recentemente.





"Pensei muito se queria partilhar isto e o facto de ter escrito quer dizer que sim. A vida não é perfeita. Não é. E se alguém vos faz crer que sim, mente bem ou então só partilha o lado bom. Que é legítimo, atenção. Mas a vida real não é assim", começou por escrever.



"Há cerca de duas semanas descobri que estava grávida (de 8 semanas) através de uma análise ao sangue. Nem queria acreditar! Começámos logo a pensar em tudo (que alegria!??)... mas a vida também já nos mostrou que devemos ir com calma. Quando fui fazer a ecografia o médico achou que algo não estava bem. Marcou novo exame para daí a uma semana. No dia seguinte comecei a sentir-me mal, com dores fortes e aí soube que algo não estava bem. Fui ao hospital e o que suspeitava aconteceu: aborto espontâneo".



A também bloguer de 41 anos esclarece porque decidiu fazer esta partilha. "Escrevo este post não em busca de 'consolo' mas porque acho importante falar sobre algo que infelizmente acontece com mais frequência do que possamos pensar. Não temos de falar baixinho. Quando fui às urgências a médica falou como se fosse algo natural e descomplicou ao máximo e eu na altura fiquei desorientada mas hoje percebo. Imagino a dor de todas as mulheres, casais que sonham com o momento e de repente tudo desaparece. E para muitas é uma dor silenciosa".



Catarina Miranda, que mantém uma relação com o empresário Miguel Raposo, anunciou que está "bem e a recuperar". "Tenho amor, trabalho e uma família linda", concluiu. A bloguer já é mãe de Manuel, de sete anos, fruto de uma relação anterior.