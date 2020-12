Ex-'Love on Top' Andreia Silva responde aos ataques: "Não percam o vosso tempo precioso comigo, bloqueiem-me”

Andreia Silva protagonizou uma escaldante sessão natalícia em roupa interior. A ex-concorrente do 'Love On Top', da TVI, exibiu sem preconceitos as suas curvas, quase quatro meses após ter sido mãe pela primeira vez. Os momentos ousados em lingerie, partilhados pela jovem na rede social Instagram, dividiram as opiniões dos fãs.





Apesar de ter recebido elogios e comentários positivos na nova publicação, Andreia Silva não se livrou dos ataques indesejados de alguns seguidores, que reprovaram duramente a atitude da ex-concorrente do reality show.





Andreia Silva não ficou indiferente e deixou uma mensagem dirigida aos críticos, em reposta aos duros ataques que recebeu.



"Quando é que vai acabar o cyberbullying? Quando é que as pessoas vão deixar de ser más? Juro que não consigo entender o que motiva uma pessoa a ser má! Eu quando não gosto ou não sigo ou bloqueio. Não será tão mais fácil fazerem o mesmo?", começou por escrever.





A jovem incentivou ainda os seguidores descontentes a bloquearem-na.



"Na opinião dos críticos a partir do momento em que fui mãe não posso publicar fotos assim. Será que estamos mesmo em pleno século 21?", questionou revoltada.





E continuou: "Não gostam de mim têm bom remédio. Sugestão: não percam o vosso tempo precioso comigo, bloqueiem-me".