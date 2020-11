Ex 'Love On Top' mostra "gordurinhas" sem preconceito

Andreia Silva, ex-concorrente do programa 'Love On Top' da TVI, foi mãe pela primeira vez em agosto deste ano. Passados três meses do nascimento de Ken, a jovem algarvia decidiu expor "sem preconceito" o seu corpo. Ainda com algumas marcas da gravidez, Andreia mostra-se sem pudores em lingerie.

"Esta é uma posição que não me favorece de todo uma vez que a minha barriga ainda está muito flácida dado que fui mãe há três meses. Muitas vezes tento encontrar o melhor ângulo para a fotografia de forma a esconder as gordurinhas, mas porquê esconder a minha realidade? Aqui está uma fotografia sem preconceito de como estou", escreveu esta terça-feira, na sua página de Instagram.







