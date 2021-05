Ex-marido atira farpas a Mariana Patrocínio: "Não tive filhos só para ter mais seguidores"

06 mai 2021 • 11:59

Continua o meu improvável papel diário de fazer de pai e de mãe dos meus filhos. Não os tive só para ter mais seguidores no Instagram e futilidades afins. Foi mesmo por amor, e assim continuará

", escreveu numa fotografia onde mostra os três filhos.



"Puri: super feliz por ir ao Zoo com as amigas do colégio: felizmente, as amigas dela não são da mesma estirpe das amigas da mãe. Como me diz a minha família: não ligue, Alexandre, aquilo é outra gente!", atacou.



A relação entree o ex-marido Alexandre Esteves de Oliveira já teve melhores dias... Após uma publicação ter revelado que os dois estavam separados , o advogado recorreu às redes sociais onde criticou a irmã de Carolina Patrocínio, com quem esteve 10 anos.O ex-casal ainda não confirmou o fim do casamento, mas o advogado já mostrou nas suas redes sociais que mudou de casa e tem passado os últimos dias na companhia dos filhos. Mariana Patrocínio não deu grandes explicações sobre o fim do seu casamento tendo escrito, apenas, uma frase sobre esta fase diferente.