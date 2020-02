Ex-marido de Maria Cerqueira Gomes já tem outra

já reencontrou o amor,de romance com Maria Cerqueira Gomes.O ex-marido da apresentadora anunciou publicamente o fim da relação em fevereiro deste ano, após estarem separados desde agosto do ano passado, de forma a colocar um ponto final no assunto.Segundo a 'TV Mais', o empresário tomou essa decisão porque já reencontrou o amor ao lado de outra mulher, cuja identidade ainda é desconhecida, e não quer ser mais associado à colega de Manuel Luís Goucha, com quem tem um filho em comum: João, de dois anos.Segundo a mesma publicação, o facto de ainda ser constantemente associado ao rosto da TVI incomoda a nova parceira., revelou uma fonte próxima.Segundo a mesma fonte, Maria Cerqueira Gomes ficou surpreendida por António Miguel anunciar a separação publicamente, quando o fez através das redes sociais., escreveu Miguel, que pediuna separação que atravessa.A nortenha estava em trabalho, na emissão do programa 'Você na TV' quando começaram a avisá-la que a notícia já estava a circular. No entanto, a mesma fonte garante que a apresentadora de Queluz de Baixo está bem resolvida., afirmou, garantindo que a relação do ex-casal mantém-se com "profundo respeito"., garantiu um amigo do ex-casal, que confirma que Maria continua a ir ao Porto.Apesar do fim da relação, Maria Cerqueira Gomes mantém as fotografias com António Miguel Cardoso nas redes sociais, mesmo sabendo que o ex-companheiro já seguiu um caminho diferente.Recorde-se que a relação de Maria Cerqueira Gomes e António Miguel Cardoso não resistiu à distância, desde que Maria aceitou o desafio da TVI e se mudou do Porto para Lisboa.No entanto, agora, Maria vai voltar à cidade invicta e vai manter o contrato com a TVI , mas, em relação ao amor, foi tarde de mais para salvar o romance.Além do filho em comum que a estrela do 'Você na TV' tem com o ex-marido,