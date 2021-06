Ex-marido de Mariana Patrocínio ataca festas em Ibiza

Mariana, Carolina Patrocínio e Pimpinha Jardim estão em Ibiza

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Marques Dias

A guerra entre Alexandre Esteves de Oliveira e Mariana Patrocínio continua ao rubro. O jurista voltou a atacar a irmã mais velha de Carolina Patrocínio, depois de esta ter embarcado para umas férias em Ibiza (Espanha), onde celebrou o seu aniversário e se mostrou, inclusivamente, com o novo namorado, Nuno Santana.Pouco agradado com aquilo que viu nas redes sociais, o ‘ex’, que ficou em Portugal com os três filhos, não poupou nas críticas. "Se, como dizem, está em Ibiza (no dia de anos) depois de no último fim de semana ter estado no Algarve, das duas uma: ou está com as ‘anormais das amigas’, coisa que não surpreenderia, e/ou está com algum idiota passeador sem noção das responsabilidades da mãe, nem vontade de ajudar nesse capítulo: nada de novo, portanto", escreveu. Já no sábado, ao ver fotografias de Mariana Patrocínio a divertir-se na noite, Alexandre voltou a atacá-la. "Aqui a festa é outra: chama-se tomar conta dos filhos. Tenho impressão que os pais fazem isso."Tal como o CM já tinha revelado, desde o início de maio que Mariana Patrocínio está a namorar com o empresário Nuno Santana. Quando o jurista descobriu mostrou-se desiludido. "Chegou-me que a Mariana andaria com um empresário da night. Nós não estamos divorciados. Confirmando-se a tese, desta vez uso palavras fortes: é lamentável."