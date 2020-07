Ex-marido de Naya Rivera em sofrimento e sem conseguir dormir

Ryan Dorsey está destroçado comA atriz foi encontrada morta após um passeio de barco com o filho num lago na Califórnia. Tudo indica que após ter salvo o menino de quatro anos, não sobreviveu e morreu afogada. Uma tragédia que o ex-companheiro ainda está a aprender a lidar.

Depois da família de Naya Rivera ter quebrado o silêncio na sequência da trágica morte da atriz, consta que o ator, com quem a artista da série 'Glee' manteve uma relação durante quatro anos, não consegue dormir.

"O Ryan mal dorme", afirmou uma fonte em declarações à 'People'.



"É um pesadelo. Embora ele não estivesse com a Naya, é a mãe do Josey. O Josey precisa dela", disse ainda, sobre o filho que o ex-casal tem em comum.



Ryan Dorsey já tinha sido visto junto ao local onde Naya desapareceu, o lago Piru, na Califórnia, onde surgiu desfeito sem conter as lágrimas pelo que aconteceu.



O filho Josey tem estado com Ryan desde que a mãe desapareceu.