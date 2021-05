Ex-marido de Pipoca arrasado após assumir novo amor

16:31

Os seguidores de Pipoca Mais Doce tem saído em sua defesa e criticado a atitude do ex-marido, o jornalista Ricardo Martins Pereira, que publicou este fim-de-semana um vídeo onde surge a dar um beijo na boca da nova namorada, a economista Sara Veloso.







É a mãe dos teus filhos, devias protegê-la e não a expor quando ela disse o que disse ao Manuel Luís Goucha. Sou mulher e a pôr-me no lugar dela não é nada confortável. Daí há um 'time' certo para tudo. Era esperar a poeira baixar", escreveu uma seguidora. "E anda a Pipoca com esperanças...", deixou outra.



Mas houve um comentário que mereceu resposta de Ricardo Martins Pereira. "Toda a gente tem o direito de ser feliz. Não há dúvidas em relação a isso. Mas o que leva um homem bem resolvido, pai de filhos, só ser feliz com namorada? Não conseguir ficar, por exemplo, uns anos sozinho? Porque é que os homens são tão dependentes? É por causa do sexo? Não consigo entender a necessidade de arranjar "logo" alguém".



O jornalista mostrou a sua visão e mostrou estar de consciência tranquila em relação à decisão de ter assumido a nova namorada. "Temos de aceitar as opções dos outros e aceitar que os outros as tomam porque assim o querem fazer e porque assim entendem ser o melhor para si. Já viu o que seria eu decidir a minha vida de acordo com o que os outros acham correto ou mais indicado? Acha que eu não não deveria estar numa relação em pelo menos um ano. Outras pessoas acharão 6 meses. Outras 1 mês. Outras não ligam a isso. Eu faço aquilo que acho que é melhor e mais indicado para mim, independentemente da opinião dos outros, sobretudo da opinião de quem não me conhece e não sabe nada sobre a minha vida (embora ache que sim)".