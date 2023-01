Ex-ministra ataca a TAP

Ana Paula Vitorino, ex-ministra do Mar do primeiro Governo de António Costa, insurgiu-se esta terça-feira no Facebook contra o atraso de um voo da TAP no qual embarcou.Pela descrição feita pela mulher do ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, a demora ficou a dever-se a dificuldades logísticas no embarque de um cão. “Estou no Aeroporto de Lisboa, sentada dentro de um avião da TAP que já deveria ter descolado há mais de uma hora. Razão: falta um equipamento no porão sem o qual um cão que lá está não poderá viajar”, começou por relatar Ana Paula Vitorino.