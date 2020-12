Ex-modelo da Playboy faz revelações: “Hugh não fazia sexo com nenhuma de nós”

01:30

Sónia Dias

"Se aquelas paredes falassem...", conta Jenna Bentley, de 31 anos, sobre as célebres festas na mansão Playboy. Numa entrevista ao ‘Daily Star’, a modelo, que foi capa da revista masculina em 2018, revela que teve de assinar um acordo de confidencialidade para se tornar numa das ‘coelhinhas’ de Hugh Hefner e marcar presença nas suas "festas de sexo", onde não faltavam atores, músicos e políticos. Nelas, Hugh Hefner, fundador da ‘Playboy’, surgia sempre rodeado de beldades, mas a modelo assegura que era só por uma questão de imagem."Ele não fazia sexo com nenhuma de nós. Era só para as fotografias e para aparecer na imprensa. Mas é impressionante o número de pessoas que acreditava que, aos 90 anos, ele dormia com loiras de 20!".Em 1971, Hefner comprou a icónica mansão, localizada numa zona nobre de Los Angeles, por cerca de 800 mil euros, e vendeu-a em 2016 por cerca de 81 milhões, na condição de continuar a morar no local até morrer, o que aconteceu em 2017, quando tinha 91 anos.